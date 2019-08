CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMOZIONANTEGERNO DI LESMO Quella italiana è l'unica sede di Yamaha in cui il mondo dei motori e quello della musica si intersecano, condividendo non solo lo stesso tetto ma anche gli stessi valori, la stessa passione e la stessa mission. D'altronde le moto sono una fonte preziosa di emozioni e di adrenalina, proprio come gli strumenti musicali, anche se in maniera diversa. Se a pizzicare le corde di una chitarra acustica è Tommy Emmanuel o se a far vibrare quelle di un piano a coda ci pensa(va) Michel Petrucciani, uno strumento...