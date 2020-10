LA SCOMPARSA

Superò Maria Callas a Parigi, incantò Arturo Toscanini che la definì la voce dell'anima, fece debuttare Arturo Pavarotti, cantò per la regina Elisabetta, per lo Scià di Persia, fece film con Alberto Sordi, calcò i palcoscenici più prestigiosi del mondo, ma disse no a Hollywood. E un altro gran rifiuto non lo risparmiò neppure alla sfolgorante carriera di soprano che aveva fatto in pochi anni. «Perché - disse al marito - ora voglio fare solo la mamma e la moglie». E della scelta, non facile visto che dalla lirica si è ritirata a soli 36 anni, non si è mai pentita. Rosanna Carteri, vedova di Franco Grosoli, è morta ieri mattina all'età di 89 anni nella sua abitazione nel Principato di Monaco, dove si era trasferita nel 1975, quando il coniuge, noto imprenditore nel settore della carne e titolare dell'omonima azienda di Cadoneghe (Padova), era stato costretto a lasciare l'Italia perché le forze dell'ordine lo avevano avvertito che era a rischio di rapimento. E la moglie, originaria di Verona, ma padovana d'adozione, non ha avuto rimpianti neanche per questa decisione, tanto che era solita ripetere: «Monaco è la mia nuova casa».

LA STORIA

A trasmettere a Rosanna ancora piccola la passione per la musica era stata la madre; la ragazzina iniziò a cantare a 12 anni e a 19 iniziò la carriera interpretato il ruolo di Elsa in Lohengrin alle Terme di Caracalla. Nel 1951 debuttò alla Scala e da qui cominciò a collezionare strepitosi successi in tutto il mondo. E non solo da soprano, visto che poi fu scelta come protagonista di diverse serie televisive, fece parte del cast del film Puccini e nel 1960 incise un 45 giri di musica leggera con due canzoni in gara a Sanremo. Persino a Carosello venivano proposte le sue ninna-nanne diventate un appuntamento fisso per i bimbi prima di andare a dormire. Sempre Toscanini disse anche «ha una bellezza che sembra scolpita dal Canova».

Ma proprio quando i critici pronosticavano per lei un futuro da mito, sorprese tutti ritirandosi: aveva una bambina, Marina, e aspettava il secondogenito, Francesco, e decise quindi di dedicarsi a loro e al marito. Soltanto nel 1971 riapparve per qualche esibizione, però alla fine scelse la famiglia.

IL RICORDO

«Ricordo - racconta il figlio - i suoi vocalizzi che echeggiavano in casa. Lei cantava accompagnandosi al pianoforte. Ma sempre con gioia, convinta che il fatto di aver voltato pagina fosse stata la scelta giusta, tanto che spesso diceva: Rifarei le stesse cose oggi e anche domani. È stata una grande mamma, una grande moglie e una grande nonna. Ha avuto un sacco di riconoscimenti per le doti canore, ma chi l'ha conosciuta ha sempre sottolineato anche la sua dolcezza d'animo».

L'ultimo saluto a Rosanna Carteri sarà a Monaco, forse mercoledì, e poi verrà sepolta nel Principato, accanto al marito: per i funerali di quest'ultimo, 6 anni fa, il principe Alberto aveva fatto arrivare una magnifica croce di rose rosse e bianche.

Nicoletta Cozza

