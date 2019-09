Emma: «Mi fermo sto male»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOEmma sta male. L'annuncio ieri via social ha gelato tutti: «Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute». L'artista pugliese ha postato su Instagram la frase di John Lennon: «La vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani» e sotto ha scritto: «Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato». Non specifica quale sia il caso. Dieci anni fa le venne diagnosticato un tumore alle ovaie e subì due interventi chirurgici. Fra le...