Emilia Romagna

Una conferma

per la Lega

Il voto in Emilia Romagna ho confermato la forza della Lega con oltre il 30 per cento delle preferenze in una regione da sempre rossa, per il rinato PD solo un 3 per cento in più ma a spese del M5S, praticamente sparito. Nonostante Bonaccini festeggi e derida gli sconfitti, i media tengono poco conto dello sporco lavoro fatto dal movimento delle sardine finanziato dal PD: perché sorvolare su quanto è costata la vittoria al partito di Bonaccini? Ora con un M5S fuori gioco, chi vorrà comandare a Roma?

Emma Andrei

Edicole

Evviva

la Notte bianca

Oltre alle sardine, che hanno acquisito visibilità recentemente, nell'oceanica incommensurabile enormità silenziosa-silente subacquea e sub-mediatica, volontariamente e non, esiste-risiede un affollato partito della non-partecipazione (anche elettorale), che il consumismo fintamente pro-interattivo, ha relegato ai margini, all'interpassività, allo shopping fine a sé stesso, alla registrazione di programmi che poi finiscono archiviati senza essere visti neanche differitamente, recandosi alle mostre fotografando le opere senza godersele in originale. Tuttavia, in questo espanso sottomondo, in un angolo c'è chi appena può si lava le orecchie con la ben detta (e benedetta) voce di Radio Radicale, purificandosi dalle tossiche idiozie ascoltate dovunque; e altresì trova una boccata d'aria buona e una parentesi taumaturgica abbracciando-godendosi i giornali. Perché così va a finire, nella migliore delle ipotesi, quando fai un lavoro che non ti piace e non sai come fare a trovartene uno affine, mentre stai cercando il tuo reputational entrepreneur. Finisce che appena ti è possibile, stai coi giornali. Che per quanti difetti possano avere, sei tu che proattivamente decidi quando, dove e quanto prestargli attenzione. Ed il verba manent resta il filtro-selezionatore più serio a tutt'oggi in circolazione-disposizione. Tra l'altro, giocando al prosumer-détournementer, dei giornali ti puoi ritagliare-tenere i pezzi che vuoi, e ti puoi anche divertire ad assemblarli, intrecciando col collage le foto mentre ascolti della bella musica. Quindi: si, viva e viva e evviva la notte bianca delle edicole, dei punti-vendita di qualcosa che non è meno primario di quel che si vende in farmacia, e in libreria.

Fabio Morandin

Negazionisti

Una questione

psichiatrica

Ho visitato il Campo di sterminio nazista di Mathausen all'età di 38 anni dove perirono circa 81mila esseri umani a seguito di mostruosità e nefandezze del Terzo Reich e devo dire di esserne stato terrorizzato. Non argomento la storiografia in merito, giacché la maggior parte di noi conosce la storia e l'ideologia nazista, ma vorrei appellarmi ai cosiddetti negazionisti e intellettuali che non meritano alcuna compassione e che persistono a negare una follia umana: trattandosi di pazzia, meritano loro di essere internati in ambito psichiatrico ovvero espulsi dal loro paese di origine.

Giancarlo Lorenzon

