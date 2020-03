EMERGENZA SANITARIA

MESTRE Non ci saranno né accertamenti diagnostici, né autopsia. Per l'Ulss 3, quindi, non ci sono dubbi: Umberto Pavan, mestrino di 79 anni, è morto in seguito a complicazioni legate al contagio da coronavirus. L'anziano, ufficialmente, è il primo decesso veneziano riconducibile all'epidemia di Covid-19. Ufficialmente, appunto, perché la morte di Mario Veronese, il 67enne paziente 1 di Oriago, sarebbe arrivata, clinicamente, per emorragia cerebrale mentre si trovava ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Padova. Viene escluso il collegamento perché, al momento, non si può ricondurre quel tipo di patologia agli effetti virali del Covid-19. Le condizioni dell'uomo, comunque, erano state fortemente provate dal virus. Il caso di Pavan, invece, è differente: l'uomo ha affrontato tutto il calvario della degenza del coronavirus, arrivando poi ad accusare una grave insufficienza respiratoria risultata poi essere letale. Le patologie respiratorie, invece, sono annoverabili tra le conseguenze del virus. Pavan era stato ricoverato il 24 febbraio. Prima, era risultato positivo al test, ma era stato considerato asintomatico.

Le sue condizioni sembravano buone ma nel pomeriggio erano peggiorate, e si era deciso per il ricovero al reparto Malattie infettive all'Angelo. A distanza di 24 ore, poi, il trasferimento in Rianimazione in seguito a un ulteriore peggioramento. A distanza di una settimana, il decesso.

QUARANTENA

Il 79enne viveva da solo in via Irpinia, tra la Miranese e la Gazzera. Il fratello abita a Jesolo e al momento è in quarantena. Motivo per cui i funerali di Pavan verranno rinviati almeno alla prossima settimana, anche perché i parenti vogliono aspettare di capire come evolveranno le vari disposizioni del Ministero e della Regione sulle celebrazioni delle funzioni religiose. Se, praticamente, i funerali possano riprendere a essere celebrati. Di certo, comunque, si attenderà il termine della quarantena del fratello, in isolamento dal giorno della diagnosi del Covid-19.

Il caso del contagio di Pavan aveva preoccupato anche Carpenedo e lo studio medico del dottor Paolo Pinosio, suo medico di base. Il cartello affisso fuori dall'ambulatorio («qui è passato un contagiato da coronavirus») aveva scatenato il panico fra i pazienti dello studio di medicina di gruppo tra via San Donà e via Manzoni. Pinosio è stato sottoposto al tampone che ha dato esito negativo e, nei prossimi giorni, potrà tornare al lavoro.

GIOCO D'AZZARDO

È difficile ricostruire il momento del contagio, ancor di più individuare il paziente zero. Un fattore su cui, però, le autorità sanitarie stanno cercando di puntare un faro, è quello del gioco d'azzardo nelle sale slot. Pavan, infatti, le frequentava spesso. In particolare quelle all'interno dei bar: alla Gazzera, a Santa Barbara, a Chirignago. «Era un cliente abituale, molto gentile e cordiale - lo descrivono in uno dei locali che solitamente frequentava - ci raccontava che spesso andava anche a giocare in altre sale fuori città, quando poteva». Se fosse un caso solo non farebbe giurisprudenza, ovviamente. Ma anche gli altri casi in centro storico, anziani di 89 e 85 anni, ricoverati al Civile, pare frequentassero le sale da gioco. Dire con certezza che vi sia un collegamento non è certo facile, ma è evidente che si tratta di luoghi altamente frequentati, in spazi stretti, con un ampio giro di persone. A cui si aggiunge anche il fatto che, molto spesso, sono a gestione cinese.

Negli ultimi giorni, in questi locali, l'effetto coronavirus sembra comunque non aver avuto presa, a differenza di quanto è successo, invece, in centri commerciali, negozi e alcuni ristoranti, che hanno registrato un sensibile calo delle presenze. Le nuove restrizioni previste, con l'introduzione di misure ancor più rigide sulle frequentazioni dei locali chiusi, andranno comunque a incidere anche sulle sale da gioco. I prossimi giorni saranno importanti, a questo punto, per verificare l'eventuale presenza di nuovi casi.

Davide Tamiello

