Emergenza bullismo anche nel Veneziano

L'EMERGENZAVENEZIA Prese in giro, insulti, vessazioni. È di qualche giorno fa la tragedia sfiorata a Musile di Piave dove una tredicenne si è lanciata da una finestra della scuola perché esausta di essere derisa, procurandosi ferite importanti. E poi i fatti di Lucca, di Velletri, non più tardi di ieri quelli riferiti da Lecce. Quella del bullismo in classe è una escalation senza freni. Una piaga sempre più diffusa che chiede rimedi urgenti. Per arginare episodi di soprusi e umiliazioni che rischiano di sfociare nell'irreparabile,...