MUSICA

«E niente...mi sa che facciamo altri tre concerti! Torniamo perché serve tornare e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, tutto il ricavato di questi nuovi appuntamenti andrà interamente alla mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa, e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre. La musica è cibo per l'anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l'ora».

IL RITORNO

Elisa, 43 anni il prossimo dicembre, l'artista cresciuta a Monfalcone annuncia così al pubblico il suo ritorno sul palco a settembre. Torna live per sostenere, come lei stessa spiega, le persone del suo gruppo e i suoi musicisti, infatti il ricavato delle tre serate andrà interamente a loro. La stessa cosa che aveva già fatto nel suggestivo appuntamento del primo agosto con l'esclusivo concerto al Festival sui Laghi di Fusine, a Tarvisio, nel suo Friuli durante il quale si è data con generosità e non ha tradito il pubblico accorso sin dalle prime ore del mattino per godere delle bellezze naturalistiche. Elisa aveva proposto una scaletta completa con Anche fragile, Eppure sentire, Heaven, Luce, L'anima vola, Stay, Together, Gli ostacoli del cuore, dai brani più intimi alle ballate pop al pianoforte tratti dal suo ultimo album, fino ai pezzi più sperimentali abbracciando il suo passato e la lingua inglese.

NUOVE DATE

«La voglia di darci e di darvi un segnale positivo è troppo forte e importante per me» ha detto Elisa che riparte dunque con tre date, una delle quali sarà in Veneto. Il 15 settembre Elisa si esibirà a Caserta al Real Belvedere di San Leucio, poi proseguirà il 17 settembre a Vicenza in Piazza dei Signori e il 19 a Cattolica (Rimini) in Arena della Regina. I biglietti per la data di Vicenza saranno disponibili in presale per il fanclub da oggi, 14 agosto (dalle 11) e da sabato 15 agosto per tutti (sempre dalle 11). Info: su friendsandpartners.it. Durante i nuovi appuntamenti in scaletta anche i brani di Diari aperti (Segreti svelati), doppio album di Elisa, ultimo capitolo del progetto di successo Diari Aperti, partito lo scorso ottobre con un disco certificato Platino e proseguito con la pubblicazione solo in vinile e digitale dell'ep Secret Diaries.

R.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA