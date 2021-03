L'INTERVISTA

Può apparire paradossale che in un periodo storico nel quale è pressoché impossibile viaggiare e anche respirare, e quindi ad una fatica supplementare, si inauguri una mostra fotografica intitolata Respiri di viaggio. Succede a Casarsa della Delizia, dove il Comune ha deciso di fare un grande omaggio ad uno dei suoi concittadini più illustri, Elio Ciol, nel giorno del suo novantaduesimo compleanno. Per Ciol parlano i numeri: il fotografo friulano ha avuto quasi 200 mostre personali organizzate in Italia e all'estero e le sue opere attualmente si trovano in musei prestigiosi come il Metropolitan di New York, Victoria & Albert Museum di Londra, Musei Vaticani e Museo Puskin di San Pietroburgo, giusto per fare una piccola, ma non esaustiva lista. La mostra casarsese, curata da Fulvio Dell'Agnese, raccoglie 120 scatti di viaggio selezionati dal lascito di oltre 700 opere che il fotografo ha donato alla propria città nel 2016. Si percorrono 30 anni di foto di viaggio partendo dalla pellicola e arrivando al digitale, utilizzando indifferentemente il colore o il bianco e nero.

Il visitatore ha la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio, guidato dall'occhio esperto di Ciol capace sempre di cogliere il particolare insolito e qualificante anche nel deserto o inquadrando un palazzone di gusto sovietico. Si viaggia così dalle sponde del Mediterraneo all'Est europeo, dal Medio Oriente lungo la Via della Seta fino a toccare Cina e Mongolia. «Ho deciso racconta Ciol - di fissare sulla pellicola, quello che mi colpiva come cosa nuova, inaspettata, esuberante e in armonia col luogo che visitavo, sempre così lontano dal mio Friuli».

E proprio in Friuli nasce l'amore per la fotografia. Qual è stato il fattore scatenante che le ha fatto prendere questa via professionale?

«Era un'attività di famiglia, ma l'amore è cresciuto un po' alla volta perché da ragazzo avrei voluto fare il meccanico, risolvere problemi tecnici. Poi ho partecipato ad un concorso fotografico ad Udine vincendo il terzo premio. Questo fatto mi ha dato grande carica ed entusiasmo e quindi ho deciso di seguire questo percorso».

La mostra di Casarsa racconta delle sue foto di viaggio. Cosa può e deve cogliere un fotografo de questa esperienza?

«Il desiderio di mettersi in viaggio è dettato dalla voglia di vedere cose nuove, di scoprire e vedere come è fatto il mondo. Ognuno poi la vive con la propria sensibilità e le proprie attitudini. Per me era entusiasmante documentare paesaggi e opere d'arte nuove. La cosa difficile è cercare di far risaltare l'anima delle cose che ti si parano davanti agli occhi. Ad un giovane fotografo consiglierei di lasciarsi colpire dalle cose senza troppi pregiudizi. In questo modo sarà più facile leggerne l'essenza e saranno gli stessi paesaggi e monumenti a parlare al suo cuore. Se sentirà che è un'esperienza per lui importante verrà automaticamente spinto a conservarne un ricordo e l'immagine si comporrà».

C'è una foto della quale va particolarmente orgoglioso o che sente particolarmente rappresentativa?

«Man mano che si cresce escono sempre cose importanti. Ma è estremamente difficile dare un giudizio quando si ha un gran numero di scatti. Tutto è legato alla sensibilità del momento nel quale l'immagine è stata scattata. È difficile scegliere, sarebbe come trovare il preferito tra i figli. Sicuramente si farebbe torto a qualcuno».

Nel corso degli anni apparecchiature e tecnologia sono migliorate e cambiate particolarmente. Basti pensare al passaggio al digitale. Quanto ha influito questo passaggio sulla tecnica e sull'espressività per voi fotografi?

«Non credo. Il digitale, anzi, ha facilitato il nostro lavoro. Il poter passare agevolmente dal colore al bianco e nero, poter ottenere immagini definite, fare più scatti della stessa inquadratura scegliendo il migliore, hanno aumentato il nostro potere espressivo. Non credo ci sia il pericolo di un'eccessiva presenza di immagini. Certo ci vuole sempre maturità, ma in generale la tecnologia è un grande aiuto».

Visto il periodo sembra strano parlare di viaggi e magari ci dobbiamo limitare a guardarne solo le foto. C'è qualche viaggio che sta preparando o che le sarebbe piaciuto fare?

«Mi sarebbe piaciuto andare in Tibet, in queste alte montagne e salire in maniera simbolica verso il cielo, ma sia per l'età che per una banale questione di altitudine non è molto consigliabile. Come ho detto all'inaugurazione di questa mostra fotografica credo che questa sarà la mia ultima mostra perchè viene realizzata in un tempo assai prossimo, voglia o non voglia, al grande viaggio che mi aspetta. Un grande viaggio verso il mistero dell'Infinito e all'incontro con il creatore della luce, l'Autore dell'amore fraterno».

Le visite, ad ingresso libero, saranno per il momento consentite nelle giornate di giovedì e venerdì in orario pomeridiano dalle 15 alle 18 negli spazi espositivi ricavati nell'Ex Sala Consiliare sita in Piazza IV Novembre a Casarsa della Delizia.

Mauro Rossato

