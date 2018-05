El paron fa cassa: 10mila euro al giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMPANILEVENEZIA Quanti veneziani, ogni giorno, alzando gli occhi verso el parón de casa e guardando le lunghe code per accedervi, hanno pensato al numero di accessi e ai biglietti staccati per avere il colpo d'occhio dal punto più alto della laguna. In un giorno di aprile, ad esempio, ci sono stati 1700 visitatori. Proprio così, è la media giornaliera dei biglietti venduti nell'ultima settimana di aprile. E contando che il ticket per salire in cima al campanile costa singolarmente 8 euro a persona, 4 i bambini, si può ipotizzare che...