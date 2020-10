ARTIGIANATO

VENEZIA La crisi non guarda in faccia nessuno. Che si tratti di grandi o piccole aziende, alla fine i conti devono tornare e, quando questo non accade, il rischio è che le famiglie non abbiano più un piatto caldo da mangiare. Il momento storico non è dei più facili e da un anno Venezia cerca di lottare per non toccare il fondo o, almeno, cercare di risalire. Dopo l'accusa di Venini sul caro-affitti che ha fatto seguito dopo l'accoppiata acqua granda-covid, ecco che anche gli artigiani del Felze lanciano il loro grido di dolore. Oltre alla perdita di lavoro, però, c'è da sommare un'altra variabile, la perdita del saper fare artigiano che è racchiuso in poche mani sapienti. Il nervo scoperto è sempre lo stesso, i costi da sostenere per un negozio, come accaduto alla celebre vetreria: «Le nostre aziende artigiane stanno morendo. In special modo quelle che devono corrispondere un affitto per i locali che occupano. Leggiamo delle chiusure di grandi negozi con nomi scolpiti nella storia di questa città. Abbiamo sentito di ipotesi di infiltrazioni mafiose. Vediamo saracinesche abbassate e possiamo immaginare quali difficoltà si siano trovate nei tentativi di rialzarle». Il motivo più indicato dagli artigiani è la monocultura turistica: «La nostra città paga, più di altre, l'aver incentrato la sua economia su un turismo invasivo. Ora non c'è più turismo e quindi non c'è economia». Il direttivo indica un calo del fatturato importante, raccontando un quadro desolante: «Le aziende lamentano fatturati che si assestano tra il 25 e il 60% rispetto a quelli degli anni scorsi. Con questi numeri non si pensa più a possibili utili, ma si rosicchiano i risparmi di tempi più rosei. Si cerca di non lasciar il personale senza coperture economiche. Si cerca di risparmiare negli acquisti. Si chiedono prestiti e mutui». La cima più alta da scalare è però una sola: «La scadenza di affitti che inesorabilmente vengono mensilmente confermati. Ci chiediamo perché in un mondo in sofferenza la rendita immobiliare non debba a sua volta penare». Da El Felze si cerca un dialogo con i proprietari dei fondi: «Sembra non si rendano conto che, dopo gli abbandoni degli attuali inquilini, avranno lunghi periodi con gli immobili sfitti e che solo attività di dubbia limpidezza potranno farsi avanti. Pochi proprietari hanno confermato contratti in scadenza, altri hanno graziato o ridotto i mesi del lock-down». Diverso il punto di vista verso le società immobiliari: «Non producono nulla, incassano», mentre dal pubblico si auspica: «Ben altre sensibilità». Non manca all'appello anche un'accusa proprio in questo senso: «Abbiamo assistito, noi con gli ignari politici che ci governavano, ad uno stravolgimento alla fine del secolo scorso ed ora, più che di declino, possiamo parlare di un vero precipitare verso un abisso». L'associazione, da ultimo, si dice sconsolata: «Non sopportiamo più questo modello economico perché non ci è più possibile sostenerlo in prima persona, perché sembra ormai evidente che per noi artigiani non c'è più spazio. Se molte delle grandi firme del commercio caratteristico di Piazza San Marco non ce l'hanno più fatta, sappiamo che i prossimi a non reggere questi costi saremo noi artigiani del centro storico di Venezia». (t.borz.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA