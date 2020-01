Egregio Direttore,

tempo fa ho letto sul Gazzettino una dichiarazione di Berlusconi che diceva Mario Draghi Presidente della Repubblica? Sono sicuro che sarebbe adeguato al ruolo, io non ho contribuito alla sua elezione alla BCE: io fui determinante. È per caso una affermazione simile a quella che Berlusconi fece tempo fa quando fece aspettare la Cancelliera tedesca Merkel e giustificò il ritardo dicendo che era al telefono con il presidente turco Erdogan perché così ha fatto evitare lo scoppio della terza guerra mondiale?

Berlusconi talvolta si attribuisce anche meriti superiori a quelli che realmente ha o ha avuto. Ma è indubbio che la sua particolare politica estera, fondata più sulle relazioni personali che su quelle diplomatiche, gli ha consentito di costruirsi una rete di rapporti che anche oggi, nonostante l'indubbio declino di Forza Italia e della sua leadership, hanno un peso e possono risultare utili a tutto il centrodestra. Dopodiché la forza di Mario Draghi deriva dall'autorevolezza e dalla credibilità che l'ex numero uno della Bce si è costruito in questi anni. Non certo dall'appoggio o meno che può garantirgli Berlusconi. Draghi è certamente il candidato più accreditato e trasversale per la successione a Mattarella. Ma come l'esperienza insegna la corsa al Quirinale è sempre ricca di incognite e di ostacoli. E spesso i candidati naturali al Colle si sono poi ritrovati senza i voti necessari e sono stati superati nello scatto finale da qualche outsider.

