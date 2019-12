CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,sono un ex socio della Banca Popolare di Vicenza. Ho naturalmente fatto richiesta per il parziale rimborso del 30/% ma mi sono accorto che da parecchi mesi tutto tace. Vorrei sapere, se possibile, le ragioni di questo silenzio.Dorella ManfredoCastelfranco Veneto Cara lettrice,la trafila per ottenere i rimborsi è assai meno semplice e meno rapida di quanto forse qualcuno pensasse o avesse fatto credere agli ex soci della Bpvi. Prima di un anno ben difficilmente lei potrà entrare in possesso dei suoi soldi. Cerco di spiegare...