Egregio direttore,sono sbalordita, come madre, come insegnante e come persona solidale con chi ha avuto un morto per incidente stradale, per la faciloneria con cui la vostra giornalista descrive il milieu dell'incidente mortale di Jesolo. Essere in sei in una macchina è gesto altruistico, quando tutti sanno che, oltre ad essere illegale, i freni di un mezzo sovraccarico non rispondono, mentre la serata del giovane neopatentato e sospeso viene definita una serata di entusiasmo giovanile. Offensivo per chiunque ha avuto un morto per incidente...