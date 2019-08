CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, so di farle una domanda degna di una lotteria. Ma ora che la Lega ha deciso di sfiduciare il governo Conte, cosa accadrà? Che si vada a votare entro la fine dell'anno io non ci credo tanto. E lei?Pietro GiulianiPadova Caro lettore, cosa succederà davvero non lo so. Viviamo una stagione politica confusa e imprevedibile da cui ci si può attendere di tutto o quasi. Del resto chi dopo le elezioni del marzo del 2018 avrebbe scommesso su un'alleanza così innaturale come quella che ha portato alla formazione del governo...