CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,il 25 agosto alle ore 14.00 al Passo della Borcola, tra le province di Vicenza e Trento, ho fatto una foto. Riproduce una confezione di tonno appena usata da qualche gitante domenicale poco intelligente, gettata a terra in un posto di sosta lungo la strada. Cosa costava riporla in auto o zaino, è così piccola. Macchè: si vede che l'intelligenza di quel gitante è come la scatola di tonno, piccola piccola. L'ho raccolta e deposta in contenitore pubblico a 150 metri dopo il Passo. Sarei molto favorevole ad una tassazione sui...