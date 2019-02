CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,ho alcune semplici domande da porre sulla Tav. Se decidono di cancellare il progetto che ne è degli importi di cui la Francia si è fatta carico? È stato messo nel conto Costi-benefici il rimborso e la penale che uno dei contraenti (Francia) può chiedere a chi ha stracciato il contratto (Italia)? Oltre a pagare di tasca nostra per tappare il buco della parte Italiana chi pagherà per chiudere e mettere in sicurezza la parte inutilmente scavata in Francia?Mario BurlandoSpinea Caro lettore,i contratti internazionali...