CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio Direttore,è ormai noto che i carteggi sui famosi giorni di luglio 1943 sono stati desecretati. Viene sfatata l'aureola del famoso Ordine del giorno Grandi e si intuisce benissimo che vi fu un complotto a più mani per silurare Mussolini. I Consiglieri caddero in una rete ben architettata e sia Grandi sia altri, poi sparirono dalla scena. Mussolini dovette assoggettarsi ai tedeschi: il nostro Esercito dovette scegliere a quale giuramento prestare fede. E sappiamo come andò. Ma dietro le quinte appare lui, il signor Badoglio. A mio...