Edoardo Pittalis Avevano perfino previsto che i tre astronauti potessero non tornare. Se il modulo non fosse riuscito a ripartire, i tre sarebbero morti: non era possibile organizzare una missione di soccorso in tempi utili. Il rischio era così alto che il Presidente degli Stati Uniti aveva preparato un discorso che avrebbe dovuto leggere agli americani, dopo aver telefonato alle mogli degli astronauti: «Il destino ha voluto che gli uomini che sono andati a esplorare la Luna rimarranno sula Luna a riposare in pace». Andò tutto bene e...