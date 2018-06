Edmund Kean, a Verona uno strepitoso Gigi Proietti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROScritto per Ben Kingsley, Edmund Kean è un omaggio profondo di FitzSimons a Shakespeare. È con questa chiave di lettura che lo spettacolo è stato scelto per inaugurare il 70. Festival Shakespeariano al Teatro Romano di Verona. Il protagonista in scena è Gigi Proietti, che ne ha curato anche l'adattamento e la regia. Il testo è un'occasione per entrare nel segreto del camerino, il luogo in cui monologhi, battute, idee prendono e perdono forma, in un processo creativo da laboratorio che smonta e scruta le creazioni del Bardo,...