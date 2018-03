CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECOLOGICOROMAImmaginate di mettere nel serbatoio della vostra auto diesel un carburante che non deriva dal petrolio, ma dal metano e che viene prodotto negli stessi impianti dove vengono ricavate le basi poi utilizzate per fare le migliori creme cosmetiche. E immaginate infine che questo carburante sia capace di pulire le emissioni inquinanti del vostro motore a gasolio dandovi un'aria più pulita da respirare permettendo alle città di diminuire perlomeno i giorni di fermo del traffico. Un gasolio che in parole povere è capace di rendere...