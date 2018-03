Eccomi, sono lo scrittore più rubato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSono uno scrittore rubato. No, la cosa non mi fa particolarmente piacere. E non per i diritti persi: assommano a pochi euro, tipo cappuccino e croissant. Non mi dà soddisfazione perché anche questo è uno degli aspetti deteriori dell'Italia di oggi: non si legge, ma si ruba. I non lettori in Italia sono oltre 22 milioni, secondo i dati presentati pochi giorni fa a Tempo di libri, la kermesse editoriale milanese. Il 39,3 per cento della popolazione con più di 6 anni non legge neanche un libro, dieci anni prima erano il 36 per cento....