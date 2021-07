Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FESTIVALNel giorno in cui l'Italia del calcio si è giocata il ruolo di diventare dopo 53 anni di nuovo regina d'Europa, nel giorno in cui un italiano per la prima volta poteva trionfare sull'erba di Wimbledon, anche a Cannes siamo protagonisti con il film di Nanni Moretti, che vent'anni giusto fa vinse qui al festival la Palma d'oro con La stanza del figlio: insomma è un giorno come pochi. Tre piani esce finalmente dal parcheggio in cui...