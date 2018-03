«Ecco perché Topolino è meglio di Paperino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Il rosso è il primo colore che mi ha colpito quando ho incominciato a disegnare e che amo ancora. A Venezia davanti a casa nostra c'era la sezione G. Di Vittorio del Pci e sventolavano sempre bandiere rosse. Quando mio padre decise di dividere una stanza per creare due ambienti per me e mia sorella, chiamò un amico che era muratore e anche segretario della sezione. Per fare il separé aveva incollato pagine dell'Unità dal soffitto al pavimento. Per mesi la notte prima di dormire leggevo tutto quello che c'era scritto. Era il...