L'EVENTOGrazie al recente decreto che consente ai luoghi di cultura di tornare ad accogliere il pubblico al 100% della propria capienza, il Teatro Malibran a Venezia potrà soddisfare le numerose richieste di posti che stanno giungendo per assistere alla prima esecuzione in tempi moderni di Engelberta di Tomaso Albinoni. L'opera andrà in scena domani, giovedì, con repliche venerdì e sabato. Si tratta di un progetto dedicato in particolare...