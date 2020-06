L'INDAGINE

«Tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola causa: dal non saper restarsene tranquilli in una camera», scrisse Blaise Pascal. Verrebbe da chiedersi cosa aggiungerebbe a quattro secoli di distanza il celebre scienziato e filosofo francese, di fronte alla recente emergenza sanitaria: la quale, in una camera, ha costretto buona parte degli abitanti del pianeta. L'incisivo pensiero pascaliano è stato oggi ripreso dal giornalista montebellunese Maurizio Caverzan, il cui agevole volume Misantropie (Apogeo, pp. 144, euro 10), sottotitolo Cercando l'antivirus, è dedicato proprio al periodo della quarantena: riflessioni e divagazioni, tratte da un aggiornato blog e ora accolte nella collana èstra diretta da Daniela Rossi. Un instant-book (si apre il 13 marzo e si conclude il 21 maggio) in forma diaristica. Calza però meglio la definizione di anti-diario: banditi buonismi, toni paternalistici e luoghi comuni, ascoltati a fiumi durante l'emergenza. La versione di Caverzan attende partecipe quella parte di lettori che non condivide, necessariamente, il «saremo sicuramente migliori». Ciascun capitolo, accompagnato da illustrazioni, talune poetiche altre volutamente taglienti, è connotato da una parola chiave, si inizia con Fastidio: «Forse sbaglio io. Forse sbaglio a stare troppo connesso. A scorrere i social. A tenere il cellulare a portata». Inevitabile un bagno di informazioni: «Quelli che cantano insieme, o da soli, dai balconi», «quelli che fanno appelli. Quelli che dicono di leggere i libri. Quelli che fanno i tutorial. Su come lavarsi le mani. Su come asciugarle. Su come mettersi la mascherina...». L'effetto: «Un frastuono continuo. Un rimbombo. Tutti vogliono dire. Consigliare. Far sapere...».

Con forme contraddittorie, dalle quali non sono esenti mai sopite divisioni politiche: da alcuni Balconi (altro titolo di capitolo) si intona non Fratelli d'Italia, ma Bella Ciao. Seguono considerazioni su Sante Messe celebrate in streaming, sul declino dei «tutorial dei guru autonominati», sull'emergere di un incontrollato esibizionismo, che spinge l'autore alle misantropie del titolo. Acute le riflessioni sul tempo. La Sottrazione, altro capitolo, pare dominare in ogni campo. Percorrendo le Misantropie di Caverzan, il lettore ritroverà catalogate situazioni vissute. Il tema finale, Scrivere, trae spunto da un libro di Ferdinando Camon, Scrivere è più di vivere, e si arricchisce di una confidenza fatta da Andrea Zanzotto ad un amico: «Non scrivere con le lacrime, perché bagni il foglio e vien fora un spotacio. Scrivi con il ricordo delle lacrime». Caverzan conclude, inglobando l'intero percorso compiuto, che «Scrivere non è più di vivere, ma mi aiuta a vivere. A condensare i sentimenti, i travagli, le estraneità, le distanze, le domande, le soddisfazioni, le preghiere, le gioie».

Riccardo Petito

