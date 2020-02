IL TERRITORIO

Territorio, esclusività, trend, cucina, vini e prodotti: è una vera miniera l'Alpe Adria, macroregione unica al mondo composta da 4 nazioni, formata dall'intreccio secolare delle culture tra Venezia, la penisola italiana, i Balcani e la Mitteleuropa. La Guida Magnar Ben Best Gourmet (in libreria a 23 euro) è il termometro dell'energia che sprigiona questa terra. Maurizio Potocnik, editore e fondatore della guida, spiega: «Ogni anno ripercorriamo questo territorio attenti ad ogni dettaglio, oppure alle rivoluzioni. La sensazione è che la ristorazione più tradizionale sia in continua evoluzione, ma il gusto del cambiamento è arrivato anche nella cucina moderna che ha fatto un passo indietro, anch'essa rivolta alla massima valorizzazione del prodotto e del piccolo produttore, meno voli pindarici e più concretezza, pescando nell'immenso bagaglio storico-culturaleagricolo che ci rende unici».

400 ristoranti, 100 migliori vini, 50 prodotti d'autore, 20 Hotels Relax&Gourmet, le migliori cucine in quota, le migliori pizzerie gourmet, 21 Awards internazionali. 624 pagine a colori con fotografie dei locali, dei vini e dei prodotti, dalla piccola trattoria di campagna al ristoratore blasonati. Una guida che ormai è divenuta un riferimento per il Nord Est Italia e nei paesi trasfrontalieri di Austria, Slovenia e Croazia, con valutazioni sulla qualità, la spesa, il menu, la carta vini. Le nuove tendenze del bere ed ancora una bella selezione dei 50 migliori foods dell'anno.

Nella guida sono pubblicati i 21 Awards internazionali delle migliori cucine, vini e prodotti, che saranno consegnati a giugno, premi per mettere in evidenza quanto di meglio si è visto, assaggiato, testato: 12 alla ristorazione, 5 ai vini e 3 per il food. Venezia è in prima linea con due importanti premi alla Miglior carta vini (Gastrosteria Ai Mercanti) e Miglior piatto dell'anno, lo Spaghetto in cassopipa delle Antiche Carampane. Tre premi in provincia di Udine: uno al ristorante Ilija del Golf Club di Tarvisio, uno a Baita Mondschein, della famiglia Kratter di Sappada, miglior ristorante di montagna per l'aderenza al territorio alpino, e uno allo chef Stefano Basello del ristorante Al Fogolar del Là di Moret, distintosi in cucina e con profonda sensibilità socioculturale con la realizzazione del pane da cortecce e licheni di alberi abbattuti nella tempesta dell'ottobre 2018. In provincia di Belluno, nell'agordino, premio speciale alla ricostruzione dopo la disastrosa tempesta Vaia, al ristorante Hotel Alle Codole. Nel Veronese sugli scudi Simone Lugoboni del Oste Scuro di Verona, miglior ristorante di Mare. Nel Padovano l'emergente La Posa degli Agri per il concept del ristorante di campagna e allo chef Andrea Alan Bozzato.

Anche in provincia di Treviso 3 premi importanti: uno all'Osteria dei Mazzeri di Follina, l'altro al pastry chef Fabio la Commare del Tre Panoce di Conegliano, il terzo al trevigiano Davide Croce (ex cestista di serie A con la Benetton, oggi patron e mente di Equilibri) per la pizza gourmet. Premi anche ai vini dell'anno, al miglior formaggio (Latteria Perenzin con il Bufala al Glera), alla Gubana dell'Antica Ricetta di Cormons, alla Coppia Ferrarese del Panificio Farinelli di Lagosanto (Fe).

