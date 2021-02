Ecco il Mondiale nelle montagne più belle del mondo. Li abbiamo voluti, li abbiamo contesi e conquistati, li abbiamo preparati, li abbiamo attesi con il timore di essere costretti a un rinvio, ma adesso, finalmente, i Mondiali di Cortina 2021 sono una realtà da vivere e da condividere con un pubblico vastissimo che, seppur da remoto, per seguire le gare si affaccerà sulle montagne più belle del mondo.

Sono i Mondiali delle Dolomiti e del Veneto, è l'appuntamento con una conferma, quella di una realtà, tutt'altro che virtuale, in grado di progettare e realizzare concretamente un evento di grande complessità, che richiede decisione, passione, equilibrio, capacità organizzativa: tutte doti che i promotori e gli organizzatori di Cortina 2021 hanno mostrato in questi anni di preparazione dell'evento. A loro va la nostra gratitudine, ma è a tutta la gente della montagna veneta che ritengo di dover dedicare questo traguardo, a quelle comunità che, per quanto abituate ai sacrifici e alla durezza dell'ambiente in cui vivono, hanno conosciuto negli ultimi anni un susseguirsi di avversità ravvicinate che, pur stremandole, non le ha mai vinte.

Ecco perché questi sono i loro Mondiali, una sorta di scavalco verso una strada che non sarà certo priva di insidie, ma che offre percorsi di ripresa, di rinnovamento, di riqualificazione, di speranza verso un'altra meta ambiziosa chiamata Olimpiade: da qui al 2026 abbiamo un'ulteriore sfida da vincere. Ma se Cortina e le Dolomiti sono le indiscusse protagoniste di questa manifestazione internazionale, è il Veneto nel suo insieme a proporre i suoi valori, la sua forza attrattiva, la molteplicità delle sue suggestioni.

Non ci basta essere la più importante regione turistica d'Italia. Accontentarci non è nelle nostre corde, ancor più in questo momento storico che precede, ce lo auguriamo tutti, la fine di una pandemia che sta causando danni enormi. Vogliamo uscire da questa fase buia e drammatica con la consapevolezza che il Veneto delle istituzioni e delle imprese, del pubblico e del privato, potrà essere ancora più competitivo di prima: polivalente come Federica Brignone, veloce come Dominik Paris, elegante come Marta Bassino, resistente come Manfred Moelgg, coraggioso come Sofia Goggia.

*Assessore al turismo

della Regione Veneto

