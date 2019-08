Ecco i numeri del futuro la statistica diventa festival

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FESTIVAL Tre giornate sui Numeri del Futuro'. Conferenze, musica, reading teatrali, spritz statistici e appuntamenti di teatro in strada per raccontare la statistica e la demografia in modo chiaro e coinvolgente. Dal 20 al 22 settembre palazzi e piazze di Treviso saranno coinvolti dalla quinta edizione di StatisticAll, festival della statistica e della demografia, che quest'anno avrà come tema Numeri per oggi. Numeri per il futuro. GLI OSPITIQuest'anno arriveranno in città ospiti di particolare rilievo nazionale e istituzionale, tra le...