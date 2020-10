LA PRESENTAZIONE

Dal cuore della penisola anatolica al cuore del capoluogo della Marca. Da una terra fiabesca, esposta ai rischi della modernità, ad un'antica chiesa, che la contemporaneità aveva svuotato e stravolto, ma ora torna a nuova vita parte, di un progetto di recupero urbanistico e culturale più ampio. Il Premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino promosso dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso punta la sua luce sulla vicenda storica e geografica della Valle delle Rose e della Valle Rossa, in Cappadocia. Due valli parallele e contigue, nella regione turca celebre per gli spettacolari coni di tufo vulcanico. Scavandoli all'interno, fin dal primo secolo dopo Cristo, i monaci cristiani ricavarono celle eremitiche, cappelle, veri e propri monasteri riccamente affrescati. Estintasi la comunità religiosa, queste stupefacenti strutture sono diventate abitazioni rurali, stalle, cisterne, persino piccionaie, dove allevare gli uccelli con il cui guano fertilizzare l'arido suolo.

«Non si tratta però solo di una quinta scenografica e molto fotogenica: dietro ci sono tutti gli elementi cardine per una riflessione densa e contemporanea sul paesaggio», sottolinea Luigi Latini, vicepresidente della Fondazione Benetton, sintetizzando le ragioni della scelta.

OMAGGIO A TAMARO

A partire dalla relazione tra il luogo e chi ci vive, e così lo custodisce, ma anche lo modifica nel tempo. Latini, nel ricordare il direttore dell'istituzione Marco Tamaro nel primo evento pubblico dalla sua prematura scomparsa lo scorso luglio, evidenzia però pure i rischi dell'invasione di turisti, alimentata anche dal titolo di Patrimonio dell'umanità Unesco. La pandemia ha sconvolto anche lo Scarpa: questa 31esima edizione è diventata biennale, 2020-21, e il calendario è stato ribaltato. La cerimonia di consegna e gli abituali convegni collaterali, previsti lo scorso maggio, sono slittati di dodici mesi, quando verrà anche ufficialmente insignita del sigillo disegnato da Carlo Scarpa, la storica dell'arte Maria Andaloro, a capo della missione scientifica dell'università della Tuscia che dal 2006 studia i cicli di pitture rupestri locali. Intanto, si comincia con la mostra Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della terra: grandi pannelli fotografici, schede e un documentario realizzato ad hoc sulle due valli e i suoi abitanti, oltre al consueto volume cartaceo.

L'INAUGURAZIONE

Con in più un ulteriore, attraente motivo di visita: l'esposizione apre al pubblico Ca' Scarpa. Ovvero la cinquecentesca chiesa di Santa Maria Nova, a due passi da piazza Duomo di Treviso: soppresso il monastero in epoca napoleonica, fu trasformata in caserma, bombardata nella seconda guerra mondiale, poi riadattata a magazzino stampati dell'ex Intendenza di Finanza, che aveva sede nell'attiguo edificio, per essere dismessa una decina d'anni fa. L'intero complesso è stato acquistato da Edizione Property (l'immobiliare della famiglia Benetton) e, per volere di Luciano Benetton, la chiesetta recuperata a centro culturale e museale in gestione alla Fondazione. A curarne il restauro Tobia Scarpa, figlio di Carlo, a sua volta architetto. Che spiega così la sua idea progettuale, sviluppata in altezza su quattro livelli: Della chiesa rimanevano solo i muri. Abbiamo tenuto tutte le strutture di servizio, semplicemente ripulendo e dotandola di servizi tecnici. La mostra resterà aperta da domani al 10 gennaio, giovedì e venerdì dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20, con ingresso libero.

Mattia Zanardo

