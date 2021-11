Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ECCELLENZAVince di misura il Pozzonovo in casa contro la Robeganese. Cinque i gol totali, tre per i padroni di casa e due per gli ospiti. La squadra padovana acciuffa proprio il team veneziano a quota 12 punti nella classifica di Eccellenza, girone B. Dopo un pari la scorsa settimana contro il Giorgione, il team di mister Cavazzana voleva fare punti in casa per risalire la graduatoria. E lo ha fatto con una grande prova. Per la Robeganese...