Ebhardt: «Il mio Marchionne un manager rivoluzionario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATommaso Ebhardt è nato a Treviso nel 1975. È direttore della redazione di Bloomberg News di Milano. Per la sua testata ha seguito alcune delle più importanti operazioni societarie a livello mondiale. Gioca a rugby in prima linea e suona l'ukulele con i suoi due figli. E' sposato con Anna, che disegna illustrazioni per l'infanzia. Sergio Marchionne (Sperling & Kupfer).Di Sergio Marchionne lei è stato un affezionato stalker come lui lo ha definito lui... perché e per quanto tempo?«Per circa dieci anni a partire dalle prime fasi...