È vero, Fitch non ha sparato. Ma niente illusioni: la pistola pronta a sparare il downgrade del rating sul merito di credito italiano è ancora carica, e il fatto che abbia modificato in negativo le attese, il cosiddetto outlook, significa che il dito è già sul grilletto. Aspetterà le scelte del governo prima di pronunciarsi definitivamente, Fitch, come già ha fatto Moodys che ha deciso di sospendere il suo giudizio. E, probabilmente, non ci sarà neppure bisogno di attendere la legge di Stabilità, ma per le agenzie di rating basterà...