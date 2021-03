Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È stato chiesto a un campione di abitanti del Nord-Est di pronunciarsi su quel che più era mancato ripensando alla vita prima del Covid-19. Hanno sofferto soprattutto per non poter viaggiare, incontrare liberamente amici e parenti e per la proibizione di contatti fisici con le altre persone. Sono risposte che presuppongono relazioni con gli altri, forme di socialità e di affetti reciproci. Le soddisfazioni più personali, i piaceri...