È sparito lo spirito delle prime edizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel sito della Vogalonga si racconta in maniera succinta e un poco edulcorata la nascita della maratona remiera, definendola genericamente come una manifestazione contro il degrado della città e il moto ondoso. In realtà, oggi anche di queste poche motivazioni ambientali nella Vogalonga non c'è più traccia: i veneziani sono sempre meno e le migliaia di vogatori foresti che affrontano ogni anno i 32 chilometri del percorso per quella che ormai è diventata la festa internazionale del remo e del canottaggio bellissima, per carità nulla...