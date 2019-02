CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È sotto gli occhi di tutti il progressivo aggravarsi della situazione economico, sociale e politica del Venezuela. Un paese lontano ma che è caro a molti italiani e veneti in quanto terra dove vivono i famigliari emigrati per lavoro. In questi giorni, forti di un larghissimo consenso popolare, l'Assemblea Nazionale venezuelana e il suo Presidente, Juan Guaidò, i rappresentanti delle comunità degli italiani e dei veneti in Venezuela e delle associazioni degli immigrati venezuelani nel nostro paese, hanno chiesto il sostegno dei paesi...