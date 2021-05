Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È solo un'impressione da annus horribilis, o il dolore del mondo sta aumentando in modo esponenziale? Fattori diversi concorrono a provocare dolore, a renderlo disperato, nel senso drammatico di senza (più) speranza. In India, Mahatma Gandhi si starà rivoltando nella tomba. Non è questa l'India che sognava. Il mancato divieto ai bagni di folla delle cerimonie religiose indù ha scatenato una crescita esponenziale dei contagi da Covid-19...