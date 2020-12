È scomparso nei giorni scorsi Tancredi Bianchi, professore emerito di Economia delle Aziende di credito alla Bocconi, già presidente dell'ABI. Studioso e personalità di spicco nel mondo bancario. È stato, negli anni Sessanta, docente a Ca' Foscari, prima di passare alla Sapienza e poi infine alla Bocconi, dove si era laureato. Erano gli anni in cui a Ca' Foscari insegnavano, tra gli altri, Guido Rossi, Carlo Maria Cipolla e Vittorio Coda. Lo legava a Venezia anche il rapporto con un suo maestro Gino Zappa dove veniva ad incontrarlo nella casa sul Canal Grande e del quale ricordava spesso la sua lezione sull'economia aziendale che è ancora viva e da sviluppare. L'altro maestro era stato Giordano dell'Amore che lo aveva indirizzato verso lo studio degli istituti di credito e dei problemi economico-finanziari.

Docente di grande fascino, catturava l'attenzione degli allievi con la sua analisi approfondita e tagliente su temi anche di attualità, portando in classe e facendo vivere quanto avveniva nel complesso mondo bancario. Ricordo di aver assistito, da uditore, ad una sua lezione, a Ca' Foscari, e mi aveva colpito come conduceva la lezione coinvolgendo gli allievi, stanandoli dall'eventuale loro torpore. Era molto amato dagli studenti ai quali trasferiva casi di vita come occasione di conferma dei valori in cui credeva.

Autore di monografie, molto importanti, che hanno affrontato questioni controverse, dando linee di pensiero originali e coerenti con i problemi da risolvere. Ha collaborato con saggi alle principali riviste scientifiche di economia aziendale e di economia degli intermediari finanziari, oltre a concorrere con interventi, talvolta polemici, sui quotidiani ai dibattiti nazionali riguardanti temi di attualità.

Alcune sue monografie offrono uno spaccato di tratti importanti della nostra storia nazionale visto che essa coincide con la sua vita. Lo stesso si può dire del volume, edito nel 2016, nel quale fornisce una lucida chiave di lettura sulle cause e i poteri all'origine della recente crisi economica. I suoi insegnamenti si sviluppano, infatti, lungo un ampio arco temporale del sistema finanziario e bancario del nostro Paese. All'attività accademica ha unito un intenso impegno nelle amministrazioni di istituti bancari, ricoprendo anche la carica di presidente della ricordata ABI e dell'Associazione delle Banche Private Italiane.

Di recente ha pubblicato un libro di ricordi Frammenti di vita interiore di un docente, un atto d'amore verso la sua università, dove con autoironia, riprendendo George Bernard Shaw, rammenta al lettore che la verità non si presta a una pubblicazione. Un'ironia che era un tratto distintivo del suo carattere come il sorriso che sempre accompagnava il suo saluto.

