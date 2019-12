CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È scioccante la storia dell'imprenditore schiacciato dalla ndrangheta, raccolta e così ben illustrata da Il Gazzettino. È scioccante, ma purtroppo non sorprendente. Solo due mesi fa, in un importante convegno tenutosi a Padova, il procuratore Antimafia stimava in almeno 400 le imprese venete stritolate dalla criminalità organizzata. Le cronache puntuali di questo stesso quotidiano - nelle settimane seguenti ci avrebbero poi riportato le infiltrazioni mafiose tra Eraclea, Caorle, Jesolo, talmente profonde da essere ormai in grado di...