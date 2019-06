CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È rimasto seduto, assieme ai suoi amici, ad una sedia di un bar vicino a casa mia per alcune ore di pomeriggio negli ultimi tre, quattro mesi; tutti i giorni, escluso quello di chiusura. Due settimane fa l'ho ripreso perché ha sputato per terra: mi ha guardato attonito ed è stato un suo vicino a spiegarli l'accaduto. Non ha parlato e io ho pensato che forse nessuno l'aveva ripreso come avevo fatto io. Pochi giorni fa passavo, e lui, non visto, è esploso con un rutto da Fantozzi: al tavolino, maggioranza ragazze, nessuna reazione. Anche se...