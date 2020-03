TENDENZE

Un guardaroba meteoropatico quello corrente, insofferente ai capricci di questa strana stagione con le temperature sopra la media del periodo, che più che inverno sembra già primavera. Escono così allo scoperto centimetri di pelle solitamente confinati al letargo nel periodo invernale, con pullover e pantaloni che si alleggeriscono: l'orlo si accorcia scoprendo caviglie e polpacci, fino a osare con maglie e pullover così succinti da lasciare in vista la pancia. Lo stile cropped taglia di netto centimetri di stoffa e a nulla sembrano valere le raccomandazioni della mamma sulle insidie degli spifferi: giovani e giovanissime in primis, sotto al cappotto preferiscono pullover striminziti che notate bene, non sono il risultato di un lavaggio sbagliato.

L'ABBINAMENTO

Erede per certi versi del crop top estivo, a metà tra un top e un reggiseno, il pullover in questione è di sicuro caldo e morbido in lana e cashmere, ma diventa corto se non cortissimo per le fans dell'ombelico che torna alla ribalta. Abbinandolo a un pantalone o a una gonna dalla vita alta, si può trovare la giusta via di mezzo, lasciando scoperta solo una sottile striscia di pelle, mettendo al riparo addominali magari poco scolpiti e scongiurando ventate d'aria fresca. Un gioco da ragazze se si considerano i tutorial online che insegnano a ritagliare vecchie maglie e felpe, complici anche le star della musica che per prime hanno sdoganato nei loro videoclip l'ombelico a vista. Antesignana fu Raffaella Carrà con il suo Tuca Tuca nei Settanta, passando per Madonna, Britney Spears e le Spice Girls fino a Rihanna e Dua Lipa, cui si aggiungono oggi le brevi coreografie video create dalle giovanissime sulla piattaforma TikTok: di fatto la maglia corta mette in primo piano il movimento di bacino amplificandone l'appeal.

Dalla musica alla moda, le passerelle di questa stagione regalano il colpo d'occhio di pance e polpacci nudi. Il pullover è cortissimo e in colori sgargianti da GCDS; lo abbina al jeans R13, il marchio americano di luxury denim che si ispira al grunge dei Novanta. Da Rodarte il tocco teatrale trasforma il pullover in un crop top a fiocco sulla scia delle icone musicali della Hollywood dai Trenta ai Settanta; mentre da Jacquemus le giacche, piuttosto scaldacuore, sono in toni neutri e lasciano l'addome a vista. Fa di più Michael Kors, che pensa bene di tagliare l'orlo delle bluse da party serale come quello dei pantaloni, ispirandosi al glamour dello Studio 54, lo storico night club di New York. Le giacche cangianti accompagnano pantaloni corti alla caviglia che lasciano ben in vista sandali dal tacco svettante, indossati però con calzini a fantasia in pendant. Come a suggerire che sfidare le temperature invernali, seppur miti, va bene ma fino a un certo punto.

LE PROPORZIONI

Dà un taglio ai pantaloni in tweed a righe multicolor Elisabetta Franchi: l'orlo è sfrangiato e marcia al passo di stivali cangianti. Punta su uno stile da amazzone urbana, la maison francese Hermès; mentre rende omaggio agli anni Settanta e all'eleganza della borghesia francese, Celine. Sulla passerella sono gli alti cuissard i migliori alleati della gonna pantalone al ginocchio, in versione plissé, vero capo icona di stagione. Le più audaci fashion victim l'hanno prontamente ribattezzata culotte anche se di fatto non si tratta di antiestetici mutandoni, bensì di una variante ibrida che alla comodità del pantalone unisce la linea morbida, giocando a sconvolgere le proporzioni del caro vecchio tailleur che si rifà decisamente il look.

La top model Gigi Hadid insegna. Lo scorso dicembre sulla passerella di Chanel Métiers d'Art, la sfilata con cui si celebra la maestria artigianale degli Atelier che collaborano al processo creativo, la modella ha mostrato come il classico tailleur si indossi a pancia scoperta: la giacca si accorcia, la gonna ha la vita bassa, la pelle è nuda coperta soltanto da collane di perle e cinture gioiello, con l'ombelico che fa capolino, neanche troppo timido. Chissà cosa ne penserebbe Mademoiselle Coco.

Silvia Cutuli

