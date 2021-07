Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ACCESSORIChe preveda lunghe giornate in spiaggia o oziose ore di relax in piscina, l'estate è, per le modaiole più incallite, un banco di prova fondamentale. Chi non volesse rinunciare ad apparire impeccabile anche in vacanza, troverà nei teli mare proposti per l'estate 2021 degli alleati per realizzare coordinati moda che non sfigurerebbero in un'immagine di Slim Aarons, celebre fotografo della dolce vita vacanziera a cui è dedicata la...