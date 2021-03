Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È passato poco più di un anno da quando il virus è giunto fra noi. Una minaccia invisibile e, in un primo tempo, sottovalutata. Tuttavia, ha impiegato poco a divenire visibile. A di-mostrare quanto fosse insidiosa. Per la nostra vita, anzitutto. Oggi ce n'è piena coscienza. Infatti, quasi 3 persone su 4, in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e in provincia di Trento, sono convinte che la pandemia durerà almeno un anno. E, forse, non se ne...