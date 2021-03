MUSICA

«È difficile dire di no all'Arena di Verona dice Damiano David, frontman dei Måneskin freschi, e un po' a sorpresa, vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo e prossimi rappresentanti dell'Italia all'Eurovision Song Contest che si svolgerà a Rotterdam il prossimo mese di maggio , quella del 23 aprile 2022 sarà per la nostra band una data memorabile. Abbiamo già avuto occasione di esibirci all'Arena nell'ambito di manifestazioni con altri artisti, ma sarà il nostro debutto in un concerto del nostro tour. L'emozione è grande, pensando a quanti grandi artisti si sono esibiti nell'anfiteatro romano prima di noi».

IN PRIMA LINEA

Il concerto della band romana sarà il primo della stagione pop-rock areniana del 2022 la tournée dei Måneskin partirà il prossimo 14 dicembre da Roma per proseguire a Milano: quattro date già esaurite alle quali si aggiungeranno altri appuntamenti tra Bari, Bologna Firenze e Napoli e sicuramente costituisce un punto di grande interesse per gli appassionati di Indie Rock, genere che i quattro ragazzi temperano attraverso una vena melodica capace comunque di integrarsi a testi spesso duri e irriverenti ma comunque mai autocompiaciuti. Il 19 marzo prossimo uscirà il loro secondo album Teatro d'ira vol. I: otto tracce tra cui Vent'anni già disco di platino e Zitti e buoni, la canzone vincitrice di Sanremo 2021 e disco d'oro con diciannove milioni di ascolti in streaming.

MINI-CONCERTO

La conferenza stampa purtroppo ancora virtuale di presentazione è stata preceduta da un mini-concerto dal vivo dal Mulino Recording Studio di Acquapendente, in provincia di Viterbo: cinque brani tra cui la graffiante I wanna be your slave e Coraline, ballata struggente in cui spicca il suono analogico delle band anni Settanta, con tutti gli strumenti chiaramente distinguibili e senza nessun artificio tecnico. «Il disco è frutto della maturazione venuta dopo i tour fatti spiega Victoria De Angelis, bassista del gruppo e nel corso degli anni abbiamo capito che avevamo bisogno di crudezza di suono e di trasmettere nelle registrazioni tutta l'atmosfera delle esibizioni dal vivo. Noi nasciamo live e moriremo live, per questo l'album è interamente realizzato in presa diretta. Riguardo al titolo Damiano dice che «la nostra non è una rabbia nei confronti di qualcuno, ma un'ira che smuove, che crea le rivoluzioni, un'ira catartica rivolta alle oppressioni e agli oppressori, che porta a sfogarsi e a ribellarsi verso tutto ciò che ti fa sentire sbagliato e che, come risultato, porta a una rinascita e a un cambiamento. Abbiamo voluto collocare questa forza molto potente in un contesto, quello del teatro, che nell'immaginario comune viene percepito come elegante e pacato. Ci piace questa antitesi: un contrasto che vive nel momento in cui il sipario si apre e, al posto di uno spettacolo o di un balletto, ci si ritrova catapultati in questa esplosione di energia. Il teatro è una metafora a rappresentare l'arte, il luogo dove questo impulso potente genera qualcosa di artistico e positivo».

Il messaggio che corre lungo tutto Teatro d'ira Vol. I è la cifra essenziale dell'estetica artistica dei Måneskin, ovvero la libertà dalle sovrastrutture e dai filtri inutili, unita al desiderio di essere autentici; un invito a scrollarsi di dosso etichette preconfezionate per vivere pienamente ed essere se stessi, senza paura del giudizio degli altri.

Alessandro Cammarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA