E ora spuntano due documenti inediti un prestito di 400 ducati e una quietanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Finora si conoscevano soltanto una decina di documenti che menzionano Marco Polo finché era ancora vivo, cioè fino al 1324. Ed erano già tanti. Certo, finora. Adesso, invece, ce ne sono due in più. Li ha di recente scoperti Luca Molà, veneziano, docente di storia del Rinascimento all'università britannica di Warwick, in un fondo notarile conservato nell'Archivio di stato dei Frari a Venezia. Sono entrambi datati 1317. Uno è atto di quietanza dei due esecutori testamentari di una donna e riguarda la proprietà di alcuni edifici in legno....