E ora spunta anche l'attribuzione di una Gioconda nuda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Gioconda Nuda conservata al Museo Ideale di Vinci dipinto rimasto di attribuzione incerta, potrebbe avere davvero una matrice leonardesca autentica, cioè esser stato realizzato dallo stesso genio del Rinascimento o da artisti di bottega da lui diretta. È quanto sembra emergere da recenti riscontri scientifici fatti da Maurizio Seracini, celebre nel mondo per le sue ricerche hi tech applicate all'arte. «Nostri esami scientifici con gli infrarossi - spiega Seracini - hanno evidenziato che in questo dipinto sono presenti fori per il riporto...