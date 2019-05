E nel maniero di San Salvatore Romito fa esplodere la sua bomba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dal 13 al 16 maggio 2019 il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG torna a Bordeaux per partecipare a Vinexpo, una fiera sempre più rilevante per il settore vino a livello internazionale. Rispetto all'edizione precedente la fiera ha aumentato del 15% i nuovi espositori. In totale saranno presenti più di 1600 aziende vinicole da 29 paesi da tutto il mondo. Neppure il tempo di rientrare che, il 19 maggio a Susegana, Niko Romito sgancerà la Bomba sulla Rassegna del Prosecco Superiore al Castello San...