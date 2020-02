Nasce una nuova casa editrice, si chiama Digressioni, ha sede a Udine, propaggini a Vittorio Veneto, e parecchio a che fare con Venezia. Digressioni è la testata di una rivista letteraria trimestrale, uscita tre anni fa e ora l'attività si allarga all'editoria libraria, con tre collane: saggistica, narrativa e poesia. Detto ciò, imbarcarsi nel mare procelloso dell'editoria italiana è un'operazione quantomeno ardimentosa, e infatti Annarosa Tonin (nella foto), una delle anime della casa editrice, alla domanda sul perché lo abbiano fatto, afferma con una buona dose di autoironia: «Perché abbiamo scoperto che a tutti noi redattori piace farci del male e non essere soli mentre soffriamo». Non ci si fa però certo del male leggendo il libro della Tonin, esordio della collana di saggistica: L'uomo nell'ombra. Storia d'arte, potere e società, un affascinante viaggio nell'arte e nella storia. Tonin racconta quattordici quadri, di autori che vanno dal famoso al celeberrimo, visti dal punto di vista dell'uomo nell'ombra: il committente, l'artista, le persone comuni. Ovviamente ci sono anche i soggetti ritratti, re e regine, ma non solo. Il libro si apre con La famiglia di Egon Schiele e si chiude con Il bambino della famiglia Lange di Édouard Manet. Oltre ai famosissimi, tipo Veronese o Goya, c'è anche un'interessante presenza di pittrici: la francese Élisabeth Vigée Le Brun, la cremonese Sofonisba Anguissola e la veneziana Rosalba Carriera. Di quest'ultima, Tonin scrive a proposito del ritratto di Luigi XV. Il futuro re di Francia è immortalato nel 1720, quando ha ancora dieci anni (sarà incoronato a dodici e si sposerà a quindici). Il pastello della Carriera «riassume perfettamente la tecnica pittorica del tutto personale maturata dalla pittrice veneziana», scrive Tonin, «Forte della formazione come disegnatrice di modelli per merletti, lane e sete, precisa nel disegno a matita e nel dare consistenza alle forme, prima miniaturista a utilizzare l'avorio per ottenere maggiore lucentezza e splendore dei colori. Fino agli anni attorno al 1745 è il Beneamato e in lui si auspica un futuro di pace e prosperità; nei trent'anni successivi l'appellativo si trasforma i Maleamato, a tal punto da costringere chi di dovere a modificare il cerimoniale di corte in occasione del funerale reale, nel 1774. Le esequie saranno celebrate di nascosto».

Alessandro Marzo Magno

