Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È morto Lee Aaker, (nella foto) attore bambino star negli anni 50, interprete dell'orfano Rusty con il fedele pastore tedesco ne Le avventure di Rin Tin Tin. L'attore, 77 anni, è scomparso l'1 aprile scorso - scrive Hollywood Reporter - per le conseguenze di un ictus e il certificato di morte lo elenca come «defunto indigente». Dal 1954 al 1959 ha recitato nel famoso telefilm, ma ha lottato per anni contro l'abuso di alcol e droghe.Nelle...