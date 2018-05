È morto il giornalista Antonio Ramenghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È morto a Bologna, all'età di 71 anni, il giornalista Antonio Ramenghi. Una morte improvvisa, che ha lasciato nello sgomento il mondo del giornalismo, nel quale aveva ricoperto per anni incarichi importanti nel gruppo Espresso, ma anche quello della politica, per il quale è stato un interlocutore corretto, ma rigorosissimo. Ramenghi, bolognese, dopo aver lavorato per Autosprint, il Foglio di Bologna e Modena, il Mondo e il Sole 24 ore, entrò a Repubblica, dove è stato capo della redazione economica, della redazione bolognese, poi di...