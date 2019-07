È morta la scrittrice friulana Giuliana Morandini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel romanzo, «Sogno a Herrenberg» (1991) Giuliana Morandini (nella foto) concentrava le passioni che hanno segnato la sua vita. In primo luogo la pittura, perché la storia - che si svolge nella Germania del Cinquecento - ha come protagonista un pittore realmente vissuto ma di cui non si hanno molte notizie, Joerg Ratgeb, un primitivo della scuola tedesca. L' autrice è scomparsa ieri a Roma. E poi Venezia, città in cui lei - nata a Pavia di Udine nel 1938 - viveva in alternanza con Roma. «I Cristalli di Vienna», «Caffé specchi» e...